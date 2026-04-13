Jones: “Slechte staat wegstrekking naar Nickerie niet schuld van deze regering”

De Oost-Westverbinding, het weggedeelte Middenstandspolder in het district Nickerie, verkeert reeds geruime tijd in deplorabele staat. Volgens NDP-parlementariër Ebu Jones is dit echter niet de schuld van de huidige regering, maar de vorige. Vandaar dat hij de regering adviseert om de samenleving beter uit te leggen over waarom iets niet kan of vertraging oploopt.

“Dat stukje is bar slecht, maar het is niet iets van deze regering. Maar wanneer je niets zegt en de samenleving niet uitlegt wat het probleem is, dan gaat die samenleving niet begrijpen. Ik vind dat die samenleving meer informatie moet krijgen over waarom iets niet kan. En als je zegt dat iets nu niet kan, moet je wel aangeven wat de maatregelen zijn die je gaat treffen om ervoor te zorgen dat de zaak een beetje wordt verlicht in een overgangsperiode om het straks betere te doen”, zei Jones in het programma Retrospectie op LIMFM.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) zei vorige week bij de RvM dat de regering voorlopig geen geld heeft om dit weggedeelte te asfalteren. Volgens de minister ligt het wel in de bedoeling dat er een bepaald bedrag daarvoor in de komende periode zal worden aangewend om de situatie daar te corrigeren. Voor de wegstrekking Middenstandspolder is 10 miljoen US-dollar nodig.

Volgens Jones zorgt slechte uitleg of gebrek aan informatie ervoor dat er ruimte wordt overgelaten voor doemdenkers en politieke tegenstanders om de samenleving op te jutten. De NDP’er stelt dat betalingsachterstanden aan de aannemer de hoofdoorzaak is van deze vertraging.

“Die vorige regering heeft de huidige regering achtergelaten met een schuld van miljoenen, maar als regering kan je je niet verschuilen hierachter. Je moet een oplossing zoeken”, aldus Jones.

Op 17 oktober 2018 werd door de toenmalige regering Bouterse-Adhin het startsein gegeven om de wegstrekking Jenny – Henar volledig te rehabiliteren. Het project wordt uitgevoerd door Baitali NV en zou in 5 delen afgewerkt worden. Het laatste gedeelte, Wageningen – Henar is jaren later nog steeds niet voltooid.