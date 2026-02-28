Safe City-camera’s achterhalen doorrijder die twee zwaargewonden achterliet op Saramaccaweg

Een aanrijding op de Saramaccaweg in Suriname heeft zondag 22 februari 2026 twee verkeersdeelnemers zwaar letsel bezorgd, waarna de automobilist spoorloos verdween. Het gaat om bromfietser R.S. (40) en duorijdster F.S. (52), die na de botsing met een personenauto gewond achterbleven, terwijl de bestuurder geen personalia achterliet en hen in hulpeloze toestand zou hebben achtergelaten.

De politie van bureau Groningen ging na de melding ter plaatse voor onderzoek en trof beide slachtoffers met verwondingen aan. Zij werden per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Daar bleek de impact ernstig: één slachtoffer liep een beenfractuur op en de ander een heupfractuur. Beiden zijn opgenomen op de afdeling Orthopedie voor verdere behandeling.

Het meest opvallende in de zaak is hoe de doorrijder alsnog in beeld kwam. Met behulp van Safe City-camerabeelden in Uitkijk wist de politie de betrokken auto te traceren en de vermoedelijke bestuurder te identificeren. De verdachte, I.H., werd vervolgens op zijn woonadres opgespoord, maar wist aanvankelijk uit handen van de politie te blijven.

Pas vijf dagen later, op vrijdag 27 februari 2026, meldde I.H. zich bij het politiebureau Groningen, waar hij direct werd aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld op verdenking van doorrijden na een aanrijding en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan andere weggebruikers.

Het voertuig waarmee de aanrijding zou zijn veroorzaakt, is in beslag genomen in het belang van het onderzoek. De politie zet het onderzoek voort.