Internationale erkenning voor Surinaamse coach Carolina Vera Vera

Carolina Vera Vera van Suriname heeft recent met succes haar opleiding aan de Coach Developer Academy in Japan afgerond.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de International Council for Coaching Excellence (ICCE) en is bedoeld voor ervaren coaches van over de hele wereld die al beschikken over een stevige basis in coaching.

De Coach Developer Academy geldt als een hoogstaand internationaal traject waarin deelnemers worden opgeleid tot coach developers: professionals die niet alleen coaches begeleiden, maar ook bijdragen aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van coachingsstructuren binnen sportorganisaties.

Carolina behoorde tot een selecte groep van 23 coaches wereldwijd die deze intensieve opleiding met succes hebben afgerond.

De Surinaamse Tennisbond feliciteert Carolina van harte met deze bijzondere internationale prestatie.