Simons en Rusland vieren Chinees Nieuwjaar mee: ‘Vuurpaard’ moet Suriname moed en richting geven

De vereniging Chung Fa Foei Kon heeft tijdens de grootschalige viering van Chinees Nieuwjaar hoog bezoek ontvangen van president Jennifer Simons en vicepresident Gregory Rusland. Met hun aanwezigheid op dinsdag 17 februari 2026 onderstreepte het presidentieel duo de waardering en betrokkenheid van de regering bij de Chinese gemeenschap in Suriname.

Dit jaar staat volgens de Chinese astrologie in het teken van het Paard met het element vuur. In die symboliek passen eigenschappen als spoed, durf, moed en leiderschap. President Simons noemde de viering een bijzonder moment en sprak van het begin van een belangrijk jaar voor de Chinese gemeenschap.

Volgens het staatshoofd is Chinees Nieuwjaar meer dan een feestdag alleen. Zij omschreef het als een periode van bezinning, familiebijeenkomst, eerbied voor voorouders en hoop op een betere toekomst. Die waarden zijn volgens haar herkenbaar voor alle Surinamers, omdat zij raken aan de kern van de samenleving: saamhorigheid, respect en solidariteit.

De president verwees in haar boodschap ook naar het paard als symbool. Het dier staat volgens haar niet stil, maar “trekt en draagt” met kracht en volharding. Ook wanneer omstandigheden zwaar zijn, blijft het paard vooruitgaan. Simons trok daarbij een parallel met Suriname, dat volgens haar ondanks uitdagingen blijft streven naar rechtvaardigheid en welvaart voor iedereen.

In haar toespraak benadrukte Simons bovendien dat de rijkdom van de Surinaamse diversiteit juist op dergelijke dagen zichtbaar wordt. “Suriname is één volk, bestaande uit meerdere culturen,” stelde zij. De viering van Chinees Nieuwjaar is volgens haar daarom niet exclusief voor de Chinese gemeenschap, maar een moment dat iedere Surinamer mag meebeleven. Door elkaar beter te leren kennen, tradities te respecteren en samen te vieren, wordt volgens haar de nationale eenheid versterkt. Zij riep op om het Jaar van het Vuurpaard te laten inspireren tot moed en gezamenlijke opbouw.

Ook vanuit de vereniging klonk een duidelijke ambitie voor het komende jaar. Rudie Chin Jen Sem, ondervoorzitter van Chung Fa Foei Kon, gaf aan dat de organisatie zich in 2026 nadrukkelijk wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Hij sprak zijn waardering uit voor de aanwezigheid van de president en vicepresident en zei uit te kijken naar een jaar waarin de Chinese gemeenschap opnieuw een betekenisvolle bijdrage levert aan de Surinaamse maatschappij en meewerkt aan economische groei. Daarbij wees hij eveneens op de eigenschappen spoed, durf, moed en leiderschap.

Tot slot sprak president Simons namens de regering de wens uit dat het Jaar van het Vuurpaard de samenleving stimuleert om harder te werken, eerlijker te delen en met meer vertrouwen samen te leven. Met de energie van het vuur en de kracht van het paard, zo stelde zij, moet Suriname de economie versterken, de jeugd perspectief bieden en bouwen aan een rechtvaardigere samenleving. Zij wenste de gemeenschap gezondheid, harmonie en succes toe.