Schade vergoed en buit terecht, maar 16-jarige straatrover blijft toch vastgezet

De 16-jarige Tochero D., alias Shiro, een oud-bekende van de politie, is dinsdag door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van diefstal met geweld in vereniging. De verdachte zou samen met de voortvluchtige “Rasta” maandagavond een 15-jarige jongen hebben beroofd van zijn mobiele telefoon.

De buit is terecht en de aangever heeft ook 2.000 SRD ontvangen als schadevergoeding. Hij heeft de zaak ingetrokken, maar het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft hem desondanks laten insluiten.

De aangever O.D. (15) deed maandagavond aangifte van beroving aan de Menkendamweg in Suriname. Hij liep over de Menkendamweg en zag een groep van ongeveer zes jongens voor een winkel staan, maar besteedde daar geen aandacht aan.

Plotseling werd hij geconfronteerd door twee jongens die op de hoek stonden. Eén van hen herkende hij als Shiro, terwijl de andere jongen rastahaar droeg.

De twee zouden hem hebben gevraagd zijn telefoon af te staan. Toen het slachtoffer weigerde, haalde Shiro volgens het slachtoffer een houwer tevoorschijn, terwijl de andere verdachte een luchtbuks bij zich had. Vervolgens zou Shiro met kracht de telefoon uit de hand van het slachtoffer hebben gerukt. Daarna zijn zij richting de Indira Gandhiweg weggerend.

Het slachtoffer rende verder de Menkendamweg in om zijn vrienden te vertellen over de straatroof. Samen gingen zij op zoek naar de verdachten, eerst aan de Indira Gandhiweg en vervolgens richting de Nieuw Weergevondenweg.

Aan de Nieuw Weergevondenweg troffen zij één van de jongens aan die eerder bij de groep had gestaan. Toen zij hem vroegen naar de verblijfplaats van Shiro, zou de jongen agressief hebben gereageerd. Het slachtoffer en zijn vrienden besloten daarop de politie in te schakelen.

Nadat de politie ter plaatse was gekomen, wees het slachtoffer de 14-jarige Jemairo J. aan als één van de betrokkenen. Bij een korte ondervraging ontkende de minderjarige echter iedere betrokkenheid en verklaarde dat hij niet op de hoek van de Menkendamweg was geweest.

Bij een veiligheidsfouillering werd in zijn rugtas een houwer en een dolkmes aangetroffen. Deze wapens zijn in beslag genomen voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij heengezonden.

Tochero werd later eveneens opgespoord en aangehouden. Hij heeft tegenover de politie toegegeven de mobiele telefoon te hebben weggenomen, maar ontkent dat hij gewapend was tijdens de beroving. Hij verklaarde het feit samen met de voortvluchtige Rasta te hebben gepleegd.

De Surinaamse politie is bezig met de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte.