Tsang: “Gesprekken met dc’s gevoerd om locaties voor eigen concessies voor zandsoorten, lateriet en steenslag voor overheid te identificeren”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) heeft met alle districtscommissarissen in Suriname gesprekken gevoerd om locaties te identificeren waar de overheid concessies voor zichzelf kan nemen. Het gaat dan om concessies voor zand, lateriet, crascow, steenslag, scherpzand en schelpzand.

“Want ik vond het niet kunnen dat als wij een weg willen bezanden, dat ik het nu moet kopen bij iemand die een concessie heeft gekregen van de Staat. En als de Staat het nodig heeft, dan moet de Staat het bij hen kopen. En dat is behoorlijk krom”, zei de bewindsman in het programma Bakana Tori.

Tsang wil de komende jaren zoveel mogelijk de wegen in Suriname verharden. Zijn doel is daarom ook om een eigen asfaltfabriek en straatstenenfabriek voor het ministerie te realiseren om zo de kosten enorm te drukken. “Het zou ons vele malen goedkoper kosten om wegen te onderhouden. Er zijn heel veel mogelijkheden om onze wegen aan te pakken en dat hoeft niet veel te kosten. In ieder geval niet zoals dat tot nu toe heeft gekost”, zei de bewindsman.

Het plaatsen van asfalt in kuilen is volgens de minister ook niet eenvoudig. Asfalt moet eerst worden gemaakt en afgenomen bij aannemers. “Op dit moment doen wij een beroep op de Wegenautoriteit, omdat zij naast ons ook de wegen onderhouden. Het is een kwestie van middelen”, stelde hij.

Tsang voerde aan dat het probleem van herstel van wegen een landelijk probleem is, waardoor beschikbare middelen steeds naar bepaalde locaties moeten worden gedirigeerd. Hierdoor kan hij geen toezeggingen doen om direct herstelwerkzaamheden op bepaalde locaties te laten uitvoeren of om wegen te asfalteren. Op dit moment worden er dringende lapwerkzaamheden uitgevoerd op de hoek van de Copernicus- en Anamoestraat te Paramaribo-Noord.

“Daar zijn er twee grote kuilen die ondertussen zijn gedicht. Maar dan moet er ook nog asfalt komen. We gaan sowieso alle wegen herstellen, maar pin me niet vast op een tijdstip. Want dat kan ik niet geven. Als ik iets zeg en het wordt niet gedaan, dan wordt u weer boos op mij. Dus ik wil niet nog meer stof geven om boos te worden”, aldus de minister.