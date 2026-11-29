Het Surinaamse kindermuseum Villa Zapakara heeft vrijdag 27 november zijn zeventiende verjaardag gevierd. Na bijna twee decennia interactieve tentoonstellingen bereidt het museum zich voor op een nieuw hoofdstuk. De huidige tentoonstelling over de Javaanse cultuur in Suriname wordt op zaterdag 12 december afgesloten met een gratis toegankelijk cultureel evenement.

Bezoekers kunnen die dag van 10.00 tot 16.00 uur genieten van Javaanse muziek, dans, eten en kunst. Speciaal voor kinderen wordt ook een kids Pasar Malam georganiseerd. Het evenement vormt de feestelijke afsluiting van de tentoonstelling ‘Kampong Villa Zapakara’, waarin bezoekers kennismaken met de Javaanse cultuur in Suriname.

Villa Zapakara opende in november 2009 zijn deuren met de tentoonstelling ‘Paleisgeheimen’, over de Ashanti in Ghana. Deze eerste tentoonstelling trok 17.000 kinderen en hun begeleiders. In de jaren daarna nam het museum bezoekers mee naar de Indiase miljoenenstad Mumbai, China en Brazilië.

Van 2019 tot en met 2024 stond met de tentoonstelling ‘Sranan Krakti’ de kracht van de Surinaamse natuur en cultuur centraal, evenals het ontdekken van de eigen kracht. Inmiddels ontvangt het kindermuseum jaarlijks ongeveer 10.000 bezoekers.

Voor de periode 2027-2029 staat een nieuwe tentoonstelling op het programma, waarin de Inheemse culturen en het Amazonebos in Suriname centraal staan. Bezoekers zullen in zeven thematische ruimtes kennismaken met onder meer Inheemse talen, muziek, rituelen, ambachten en de bijzondere verbondenheid tussen mens en natuur.

Met interactieve activiteiten, spel, workshops en verhalen wil het museum bijdragen aan meer bewustwording en waardering voor de kennis, tradities en leefwijze van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Bij de ontwikkeling van de tentoonstelling wordt nauw samengewerkt met verschillende Inheemse organisaties en kunstenaars.

Om de nieuwe tentoonstelling op te bouwen, sluit Villa Zapakara van januari tot eind maart 2027 tijdelijk zijn deuren. De opening staat gepland voor april 2027.