Een 34-jarige bromfietser is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een frontale botsing met een auto aan de Sophia’s Lustweg in Suriname. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Her slachtoffer Romario Paje reed op zijn Yamaha vanuit de Derde Rijweg in de richting van de Baas Adriaanstraat. Vanuit de tegenovergestelde richting naderde de 31-jarige automobilist Kevin M. in een Toyota Vitz.

Volgens de politie kwam de automobilist vermoedelijk op de rijhelft van de bromfietser terecht. Daardoor ontstond een frontale botsing.

Door de zware klap liep Paje ernstige verwondingen op. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood vast. Zijn lichaam werd vervolgens door een uitvaartdienst naar een mortuarium vervoerd.

De automobilist vertoonde volgens de politie duidelijke symptomen van dronkenschap en kon nauwelijks op zijn benen staan. Hij werd voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau. De man beschikt over een geldig Surinaams rijbewijs.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over de verdere stappen tegen de automobilist. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.