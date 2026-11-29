Rotterdammer Miquil Tjon Kon Fat lanceert SoSo Lobi, een website waarop iedereen een persoonlijke lobi-kaart kan maken en delen. Het initiatief is een ode aan zijn goede vriendin Barbara de Boer, die op 11 mei 2024 overleed. Zij zei het elke keer weer: SoSo Lobi, alleen maar liefde. Vanaf vandaag, de dag waarop Barbara 55 jaar zou zijn geworden, is 29 november SoSo Lobi Dag.

Op sosolobi.com schrijf je in een paar woorden wat je normaal inslikt. Een bedankje, een compliment, iets wat je altijd al wilde zeggen. De site maakt er direct een kaart van, die je via WhatsApp deelt, als afbeelding bewaart of op de openbare Lobi Muur zet. Wie lobi ontvangt, kan het doorgeven aan iemand anders. Zo ontstaat een ketting van liefde. Een lobi voor jezelf schrijven kan ook.

Minder hard voor elkaar.

Volgens Tjon Kon Fat is SoSo Lobi ook een reactie op hoe we soms met elkaar omgaan. “We zijn vaak hard voor elkaar. Alles moet in één keer goed, want je moet de naam hoog houden. SoSo Lobi zegt iets anders: er is ruimte om te leren, om fouten te maken en om lief te zijn. Voor een ander, en vooral ook voor jezelf.”

Een ode aan Barbara

Barbara de Boer was voor Tjon Kon Fat een vriendin en vaste vraagbaak. “Ze luisterde, dacht mee en gaf eerlijk advies. En negen van de tien keer kwam dat advies op hetzelfde neer: jongen, doe je ding en laat mensen maar praten. SoSo Lobi was haar mantra. Met deze site wil ik die woorden blijven delen.”

Barbara’s video’s en boodschappen zijn nog altijd te zien op haar YouTube-kanaal Fasiyu Barbara de Boer.

SoSo Lobi Dag Vanaf 2026 is 29 november SoSo Lobi Dag: een dag om iemand te laten weten wat hij of zij voor je betekent, en om jezelf niet te vergeten. Iedereen die zich in de mantra herkent, kan zich op de site aanmelden om op de hoogte te blijven van SoSo Lobi Dag en de bijeenkomsten die volgen.

SoSo Lobi is gratis en voor iedereen. De site is te vinden op www.sosolobi.com.