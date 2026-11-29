Een inspecteur van politie heeft zondagochtend een man aangehouden die op heterdaad werd betrapt bij een poging een gascilinder van zijn erf aan de Kashmirstraat in Suriname weg te nemen. De politiefunctionaris loste daarbij een waarschuwingsschot om de vluchtende verdachte tot stoppen te brengen.

De inspecteur woont in de directe omgeving van een woning waar enkele dagen eerder vijf gewapende criminelen een echtpaar hadden overvallen. Omdat zijn bewakingscamera’s niet functioneerden, besloot de politieman zelf op onderzoek uit te gaan.

Door de hoge schutting had de inspecteur aanvankelijk geen zicht op wat zich aan de andere kant van het erf afspeelde. Toen hij naar buiten liep, hoorde hij plotseling gestommel. Bij controle zag hij een man op zijn erf die kennelijk bezig was een gascilinder weg te nemen.

De inspecteur maakte kenbaar dat hij van de politie was, waarop de verdachte op de vlucht sloeg. De politiefunctionaris loste vervolgens een waarschuwingsschot en wist de man daarna aan te houden.

De verdachte werd overgedragen aan de politie van Uitvlugt. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt hij in verzekering gesteld.