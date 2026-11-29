NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo uit zijn zorgen over meldingen van gemaskerde personen met automatische vuurwapens die goudvelden in het binnenland zouden bewaken. Volgens hem krijgt de situatie hierdoor een veel ernstiger karakter, omdat niet alleen de openbare orde, maar ook de nationale en staatsveiligheid in het geding kunnen zijn. Hij waarschuwt ervoor de signalen niet te onderschatten en herinnert eraan dat in Suriname in het verleden met veel minder een staatsgreep is gepleegd.

“We hebben ook informatie dat er elders in het binnenland gemaskerde personen met automatische wapens zijn waargenomen die goudvelden bewaken. Daarmee krijgt het een heel ander aspect, omdat hiermee de nationale veiligheid, de staatsveiligheid in het geding is. Ik zie geen spoken, maar ik wil wel eraan herinneren dat er met minder in dit land een staatsgreep is gepleegd”, zei Pawiroredjo dinsdag in De Nationale Assemblée (DNA).

Aanleiding is de vondst van militaire vuurwapens bij mannen die naar eigen zeggen ex-militairen zijn en als particuliere beveiligers in het Sarakreekgebied werkten. Minister Uraiqit Ramsaran van Defensie handhaafde zijn standpunt dat de in beslag genomen FAMAS-geweren niet zijn gestolen. Nadat bleek dat ex-militairen bij de operatie betrokken waren, heeft hij via de bevelhebber bij de G2 om opheldering gevraagd. Hij benadrukte dat het strafrechtelijk onderzoek onafhankelijk moet worden voortgezet. Een motie van wantrouwen tegen hem werd uiteindelijk met 21 stemmen tegen en 15 vóór verworpen.

Pawiroredjo voerde aan dat de veiligheidssituatie in het binnenland met deze zaak een extra dimensie heeft gekregen, aangezien ex-militairen, dus burgers zonder de status van een gewapende macht, met automatische wapens van de Staat zijn aangehouden. “Nu vraag ik niet aan de minister om hier uit de doeken te doen wat de geheime operaties inhouden. Maar ik ga me wel zorgen maken als ik dit soort dingen hoor. Als leek komt het bij mij een beetje knullig over”, aldus de NPS’er.