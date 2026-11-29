Liefhebbers van Indiase muziek kunnen zondag 29 november genieten van een bijzonder muzikaal evenement in Suriname. Ingipipa Park organiseert in samenwerking met bevriende ondernemers een Family Day met een exclusief optreden van de Indian Idol-finalisten Myscmme Bosu en Suhail Sufi. Het bijzondere is dat de toegang voor het publiek geheel gratis is.

Met de komst van de twee artiesten, finalisten van Indian Idol 2026, biedt de organisatie muziekliefhebbers de gelegenheid om samen met familie en vrienden te genieten van livemuziek. Dankzij de financiële ondersteuning van verschillende ondernemers hoeft het publiek geen entreegeld te betalen.

De Family Day vindt plaats van 16.00 tot 20.00 uur in Ingipipa Park aan de Ingipipaweg 20, in het gebied Weg naar Zee. Het evenement staat in het teken van muziek en gezellig samenzijn met het hele gezin.

Ook bedrijven en organisaties die het initiatief willen ondersteunen, krijgen daartoe de gelegenheid. Speciaal voor hen zijn er dertig VIP-tafels beschikbaar. Als tegenprestatie wordt het logo van het betreffende bedrijf of de organisatie op het scherm getoond.

Belangstellenden die een VIP-tafel willen reserveren en daarmee het evenement willen ondersteunen, kunnen telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met Sharla op het nummer 8509746. Voor het overige publiek is de toegang geheel gratis.