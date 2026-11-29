Veertig jaar na het bloedbad in het Surinaamse dorp Moiwana wordt in Nederland nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het strafrechtelijk onderzoek naar deze tragedie. Dit weekend staat op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost een groot elektronisch informatiebord waarop voorbijgangers worden opgeroepen informatie over de zaak te verstrekken.

Vandaag, zondag 29 november 2026, is het precies veertig jaar geleden dat het bloedbad in Moiwana plaatsvond. Met de campagne in Amsterdam wordt geprobeerd mensen te bereiken die mogelijk over relevante informatie beschikken voor het lopende onderzoek in Suriname.

Op het elektronische bord verschijnen verschillende boodschappen, waaronder ‘Bloedbad Moiwana’ en ‘Heeft u tips of informatie’. Daarbij worden telefoonnummers vermeld waarop mensen zowel vanuit Suriname als vanuit Nederland informatie kunnen doorgeven. Ook is er een speciaal nummer voor vertrouwelijke meldingen.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie blijft de campagne niet beperkt tot het Bijlmerplein. Ook via sociale media en digitale schermen op openbare locaties wordt aandacht gevraagd voor de getuigenoproep.

Personen die informatie hebben over het bloedbad in Moiwana kunnen in Suriname contact opnemen via +597 876 94 58 en in Nederland via +31 6 34 67 01 80. Wie vertrouwelijk informatie wil verstrekken, kan bellen naar +31 88 6617734.