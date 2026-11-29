Oud-minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi stelt dat zijn opvolger Harish Monorath al op de eerste avond van zijn ministerschap maatregelen tegen hem wilde treffen door twee tot drie dienstvoertuigen die bij hem waren, terug te laten halen.

Volgens Amoksi was dit niet terecht, aangezien voormalige ministers gedurende zes maanden na hun aftreden nog aanspraak maken op bepaalde privileges. De kwestie noopte hem contact op te nemen met ABOP-leider Ronnie Brunswijk. De oud-minister benadrukt dat hij er via zijn contacten uiteindelijk wel voor heeft gezorgd dat Monorath zelf over een voertuig kon beschikken.

“Hij moest een voertuig hebben en ik had nog contacten. Dus ik heb gebeld en hij heeft inderdaad wel een voertuig gekregen. Maar daarna heeft hij niet gewacht op die zes maanden om al die voertuigen te nemen. Als ex-minister heb je recht op één voertuig met benzine. Nooit mi no kisi den sani dati. En mi no rigeri, want na grontapu sani”, zei Amoksi in het programma Bakana Tori.

De ABOP’er begrijpt niet waarom zijn partijgenoot en opvolger zo tegenover hem heeft gehandeld, aangezien hij Monorath juist tussen 2020 en 2025 vaker heeft ingezet in commissies. Wel stelt Amoksi dat hij in tegenstelling tot Monorath geen ‘show-minister’ was en geen onnodige uitspraken deed en/of media-aandacht opzocht.

“Ik heb geleerd dat wanneer je uitkomt, dan a kondre musu seki. Anders yu ne blablabla zomaar”, aldus Amoksi.