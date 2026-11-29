De 18-jarige T.M. is zaterdag dood aangetroffen in een woning aan de Bandijsvogelstraat in Suriname. Het gaat vermoedelijk om een geval van zelfdoding.

Het slachtoffer was schoolgaand en werkte daarnaast als pompbediende. Zij werd hangend aan een laken aangetroffen. Het laken was vastgebonden aan het dievenijzer van het raam van een slaapkamer.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lijk door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) vervoerd. Het lijk is vooralsnog niet vrijgegeven.

De politie van Para heeft de zaak in onderzoek.