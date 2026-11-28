De politie in Suriname heeft een van de verdachten van de beroving van de Openbare School (OS) Welgelegen op 9 november aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om L.D., wiens detentie inmiddels met 30 dagen is verlengd.

De aanhouding volgde na uitgewerkte informatie van de inlichtingendiensten. De verdachte werd afgelopen zaterdag samen met een andere man aangehouden. Beiden werden voor voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

In de loop van het onderzoek werd de tweede man heengezonden. Tegen L.D. zou de politie over concrete bewijzen beschikken die wijzen op zijn betrokkenheid bij de beroving.

Bij de aanhouding van L.D. trof de politie een gasbuks bij hem aan, die in beslag werd genomen.

De Surinaamse politie heeft de zaak verder in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de andere verdachte van de beroving.