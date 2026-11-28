Een Toyota Vitz is in de nacht van donderdag op vrijdag 27 november in brand gevlogen aan de Hebiwiristraat in Suriname. Er bestaat een vermoeden van brandstichting, aangezien in de omgeving van het voertuig een jerrycan werd aangetroffen.

De melding van de autobrand kwam rond 05.11 uur binnen bij de politie van Latour.

Omstanders wisten het vuur zelf te blussen, waardoor de brandweer niet hoefde op te treden. Dit bevestigde brandweervoorlichter Olton Pinas.

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.