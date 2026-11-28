Suriname telde op 14 oktober 2024 in totaal 638.032 inwoners en 171.716 particuliere huishoudens. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de negende volks- en woningtelling, die het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) vrijdag 27 november 2026 heeft gepresenteerd. Opvallend is dat meer dan twee derde van de bevolking in de districten Paramaribo en Wanica woont.

De nieuwe cijfers laten ook zien dat Surinaamse huishoudens in de afgelopen twintig jaar kleiner zijn geworden. Waar een huishouden in 2004 gemiddeld uit 3,9 personen bestond, was dat in 2024 gedaald naar 3,6 personen. Tegelijkertijd is de toegang tot internet sterk toegenomen. In 2012 beschikte slechts 18 procent van de huishoudens over internettoegang, tegenover 65 procent in 2024.

Op het gebied van werkgelegenheid valt vooral het verschil tussen de algemene werkloosheid en de werkloosheid onder jongeren op. Terwijl het algemene werkloosheidspercentage 5 procent bedraagt, ligt dit onder jongeren op 11,8 procent.

De bevolkingscijfers zijn bijgesteld op basis van een aanvullend onderzoek dat in november en december 2025 werd uitgevoerd. Daarmee wilde het ABS nagaan hoe volledig en betrouwbaar de oorspronkelijke telling was en corrigeren voor eventuele ondertelling. De veldwerkzaamheden voor de volkstelling zelf vonden plaats tussen oktober 2024 en oktober 2025.

Bij deze negende volkstelling werd gebruikgemaakt van digitale vragenlijsten op tablets en geografische informatiesystemen. Bij de vorige telling in 2012 werd nog met papieren vragenlijsten gewerkt. Volgens het ABS maakte de nieuwe werkwijze automatische controles en een efficiëntere verwerking van de verzamelde gegevens mogelijk.

De resultaten werden tijdens een bijeenkomst in Yogh Hospitality aangeboden aan minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning, die de publicatie namens de president in ontvangst nam. Volgens de minister stellen de gegevens de overheid in staat om haar beleid meer op feiten en aantoonbare ontwikkelingen te baseren. ABS-directeur Barbara Adams benadrukte eveneens dat de cijfers moeten worden benut voor onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming.

De volledige publicatie bevat 90 tabellen over tien thema’s, waaronder bevolkingssamenstelling, migratie, religie, onderwijs, arbeid, gezondheid, huisvesting en leefomstandigheden. Ook heeft het ABS een digitaal dashboard gelanceerd waarmee de censusgegevens kunnen worden geraadpleegd.

De resultaten zijn beschikbaar via https://statistics-suriname.org/census-statistieken-2024/.