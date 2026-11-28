NDP-fractieleider Rabin Parmessar stoort zich aan het grote aantal beveiligers waarmee ministers en andere autoriteiten in Suriname zich laten omringen. Hij vindt het onnodig dat sommige bewindslieden met vijf tot acht bodyguards rondlopen of met meerdere volgauto’s rondrijden.

“Wat is dat voor gekheid? Wat krijgen we nu? Sommige bewindslieden en autoriteiten als je ze ziet rondlopen, dan zijn er vijf, zes, zeven of acht bodyguards. Wat the hell is dat nou? Indien jij je zo onveilig voelt en dat zo demonstratief laat zien en loopt, wat moet de bevolking dan zeggen? Jij bent er gekomen om de bevolking te beschermen. Dus haal al die mensen weg. Het is een verkeerd signaal naar de bevolking”, zei Parmessar in een interview op STVS.

Volgens de oud-minister kunnen bewindslieden het goed doen met maximaal één beveiliger die tegelijkertijd ook als chauffeur kan functioneren. De rest, vooral de honderden politieambtenaren die onttrokken zijn om beveiligingswerkzaamheden voor hoogwaardigheidsbekleders te doen, moet teruggeplaatst worden voor regulier politiewerk.

De NDP’er stelt dat er vooral in de vorige regeerperiode meer dan 300 politieambtenaren uit het korps zijn gehaald en bij vrienden en familie zijn geplaatst om hen te beveiligen. Hij vindt dat de huidige regering daar een einde aan moet maken, aangezien dit ook een verkeerd signaal geeft naar het volk toe.

Parmessar vindt dat degenen die ministers geadviseerd hebben om een leger aan beveiligers te hebben of met meerdere volgauto’s rond te rijden, mogelijk gek zijn geworden om zoiets te adviseren. Als het aan hem ligt, dan kunnen al deze extra volgauto’s aan de politie worden gegeven. Volgens hem zijn er bepaalde landen in het Caribisch gebied waar ministers zelf hun auto’s besturen.

“In bepaalde Caribische landen is dat ook niet het geval, want de ministers rijden zelf. We hebben dus een reorganisatie nodig. Dat soort zaken moeten gaan veranderen nu”, aldus Parmessar.