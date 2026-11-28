Personen die over belangrijke informatie in een strafzaak beschikken, maar uit angst voor bedreigingen of vergeldingsacties niet durven te getuigen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verklaring afleggen zonder dat hun identiteit bekend wordt gemaakt. Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) brengt deze wettelijke mogelijkheid onder de aandacht van de samenleving.

Volgens het OM spelen getuigen een belangrijke rol bij het oplossen van misdrijven en het vervolgen van verdachten. Angst voor de gevolgen van een getuigenverklaring kan er echter toe leiden dat mensen waardevolle informatie voor zich houden.

De Surinaamse wetgeving biedt hiervoor een bijzondere regeling. Op grond van artikel 206a en volgende van het Wetboek van Strafvordering kan iemand de status van bedreigde getuige krijgen. De rechter-commissaris treft in dat geval maatregelen om de identiteit van de getuige tijdens het verhoor verborgen te houden.

De regeling is niet uitsluitend bedoeld voor personen die vrezen voor hun leven. Ook wanneer er gegronde vrees bestaat voor aantasting van de gezondheid of veiligheid, ontwrichting van het gezinsleven of ernstige gevolgen voor het sociaal-economisch bestaan van de getuige of een andere persoon, kan de regeling van toepassing zijn.

Voorwaarde is wel dat de dreiging verband houdt met de af te leggen verklaring en dat de getuige vanwege die dreiging niet wil verklaren. De betrokken persoon kan zich tot de bevoegde rechter-commissaris wenden. Ook het OM kan een verzoek daartoe indienen.

De rechter-commissaris beoordeelt per geval of aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Het enkele feit dat iemand zich bedreigd voelt, betekent dus niet automatisch dat die persoon als bedreigde getuige wordt aangemerkt.

Het OM roept mensen die uit angst voor hun veiligheid informatie over strafbare feiten achterhouden op om contact op te nemen en duidelijk aan te geven waarvoor zij vrezen. Vervolgens kan worden beoordeeld welke wettelijke mogelijkheden er zijn om hen alsnog een verklaring te laten afleggen.