NDP-parlementariër Michael Marengo heeft de regering gevraagd om na te gaan of het gebouw van Innovative Agro-Processing Industries N.V. (IAP N.V.), de cassavefabriek in het district Para, een andere bestemming kan krijgen. De fabriek werd in 2012 feestelijk geopend, maar niet lang daarna volledig stilgelegd. Sindsdien staat het gebouw verwaarloosd en ongebruikt.

De NDP’er stelt dat hij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gevraagd om na te gaan aan wie de grond toebehoort en of er nog plannen zijn om de fabriek opnieuw in gebruik te nemen. Indien heropening op korte termijn niet mogelijk is, vindt hij dat moet worden gekeken naar andere mogelijkheden voor het gebouw.

Volgens de parlementariër is het zonde dat het pand verder vervalt en uiteindelijk een plek wordt voor onder anderen drugsverslaafden, terwijl het ook een nuttige bestemming voor de gemeenschap van Para zou kunnen krijgen. “Er waren al voorstellen, dus we kijken wat we eigenlijk gaan doen. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van toestemming van LVV. En als je iets daar gaat starten, dan moet je de geïnstalleerde machines daar gaan opruimen. Dat is een hele operatie. Op den duur moet je ook gaan zorgen voor de aansluiting van elektra en water. Het is dan ook een hele organisatie om ervoor te zorgen dat het beheerd en onderhouden wordt. Want nu is het eigenlijk een verloren investering”, zei Marengo in een interview op STVS.

De parlementariër stelt dat hij heel blij was toen deze fabriek in 2012 werd geopend, aangezien toen veel paranen dan gemotiveerd werden om cassave te gaan planten en deze dan daar af te zetten. Met de sluiting is dat plotseling weggevallen. “En dat heeft pijn gedaan”, aldus de NDP’er. De NV IAP had onder andere als doel om grootschalig cassave op te kopen, dit te verwerken tot cassavemeel en te exporteren naar onder andere Barbados.

In februari 2021 schrok de toenmalige LVV-minister Parmanand Sewdien van de deplorabele staat van deze fabriek nadat hij daar een bezoek bracht. De fabriek was toen geheel verlaten en bleek flink huisgehouden te zijn met de machines en overig meubilair. Een lokaal bedrijf werd gevraagd om assistentie te verlenen om de voordeur te forceren, zodat de delegatie zich toegang kon verschaffen tot de fabriek. Heel wat machines, apparatuur en koperwerk bleken te zijn weggedragen.