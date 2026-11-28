Parlementariër Rawien Raghoenandan adviseert minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) om de fysieke beveiliging op de landelijk ruim 600 scholen op te voeren. Eerder deze maand zei Currie dat er gesprekken zijn gevoerd om Safe City-camera’s dichter bij scholen te plaatsen. Dit moet helpen om diefstallen en gewapende berovingen rond onderwijsinstellingen te ontmoedigen.

De bewindsman benadrukte dat het plaatsen van camera’s vooral een preventieve maatregel is en dat ook de samenleving haar verantwoordelijkheid moet nemen om de veiligheid op en rond scholen te waarborgen. In De Nationale Assemblée (DNA) zei Raghoenandan dinsdag dat het slechts filmen met de camera’s geen enkele bescherming aan de leerkrachten en leerlingen tegen rovers biedt.

“We hebben op dit moment geen 600 politieagenten of militairen die we op elke school kunnen zetten om daar fysiek de beveiliging te doen. Dus ik vraag de regering om desnoods mensen aan te trekken, zodat een manspersoon als beveiliging toch in de ochtend- of avonduren bij de poort staat. Het is een onveilige situatie”, zei Raghoenandan.

Volgens de VHP’er is het voor ouders en verzorgers belangrijk dat hun kinderen veilig op school zijn. Daarnaast willen ook leerkrachten dat zij in een veilige omgeving kunnen werken.