De politie van Meerzorg in Suriname heeft een broer en zus aangehouden op verdenking van een poging om drugs, alcohol en andere verboden spullen het cellenhuis van het politiebureau binnen te smokkelen. De spullen waren volgens de verklaring van de broer bestemd voor de vriend van zijn zus, die daar vastzit.

De zaak kwam op woensdag 18 november aan het licht nadat de politie een melding had ontvangen over een verdacht voertuig in een zijstraat naast het politiebureau. Ook zouden twee personen zich verdacht hebben gedragen in de directe omgeving van het cellenhuis.

De politie ging op onderzoek uit en betrapte een man die op dat moment probeerde een fles alcohol het cellenhuis in te gooien. Hij werd direct aangehouden. Niet ver van het politiebureau troffen de wetsdienaren zijn zus T.M. bij een voertuig aan. Zij werd herkend als de vriendin van een van de arrestanten.

Bij controle van het voertuig werd in een tas een hoeveelheid alcoholische dranken, drugs en een mobiele telefoon aangetroffen. De man bekende volgens de politie dat hij samen met zijn zus naar het politiebureau was gekomen om de verboden spullen bij haar vriend te krijgen.

De vrouw ontkende echter iedere betrokkenheid. Zij verklaarde niets te weten van de aangetroffen spullen en evenmin op de hoogte te zijn geweest van de plannen van haar broer. De politie trekt haar verklaring in twijfel, omdat zij vermoedelijk tijdens haar aanwezigheid in de omgeving telefonisch contact had met haar ingesloten vriend.

Opmerkelijk is dat T.M. volgens de politie bij een eerder bezoek aan haar vriend eveneens had geprobeerd alcohol het cellenhuis in te smokkelen. Destijds werd zij ernstig aangesproken en vervolgens heengezonden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de broer en zus in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.