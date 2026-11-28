Een bejaarde vrouw is afgelopen nacht in haar woning aan de Willemshooplaan in Suriname overvallen en tot bloedens toe mishandeld.

Vernomen wordt dat het slachtoffer iets na 6.00u hulp zocht bij haar buren, die meteen de politie alarmeerden. Ze vertoonde verschillende verwondingen aan haar gezicht en lichaam.

Volgens de bejaarde vrouw drongen drie criminelen haar woning binnen en overvielen haar. De vrouw was toevallig alleen thuis, aangezien haar huisgenoten op dat moment afwezig waren. De daders maakten waardevolle goederen buit. Het slachtoffer kon echter niet exact aangeven wat er allemaal is weggenomen.

De politie van Uitvlugt nam de aangifte op. Het slachtoffer werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie is bezig met het onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.