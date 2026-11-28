Een 79-jarige bejaarde vrouw is afgelopen nacht in haar woning aan de Rasoel Noharweg in Suriname overvallen door drie gemaskerde en gewapende criminelen. De daders drongen de woning binnen en probeerden het slachtoffer te knevelen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer J.A. lag te slapen. De rovers hebben eerst een dievenijzerdeur verwijderd en daarna een houten deur geforceerd om de woning binnen te dringen. Eenmaal binnen probeerden ze de bejaarde vrouw te overmeesteren door kleding in haar mond te stoppen.

Toen andere huisgenoten wakker werden, kozen de daders het hazenpad. Zij namen een doos mee waarin zij vermoedelijk sieraden verwachtten aan te treffen. Bij nadere controle bleek de doos echter leeg te zijn.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de verdachten naar het adres zijn gekomen en op welke wijze zij zijn gevlucht.

De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.