Van de tropische warmte in Suriname naar temperaturen rond het vriespunt in Nederland: de populaire Surinaamse muziekformatie XESSIONZ is deze week in Nederland aangekomen voor een nieuwe tournee. Vanavond, vrijdag 27 november, trapt de band die feestelijk af met een grote Welcome Party in de Maassilo Rotterdam, waar het ondanks de winterse kou buiten ouderwets Surinaams gezellig moet worden.

De band treft Nederland op een bijzonder koud moment. Maar binnen in de Maassilo gaat de temperatuur vanavond figuurlijk flink omhoog. Samen met de populaire livebands 2-REMEMBER en MASSIV staat XESSIONZ op het podium van de Rotterdamse evenementenlocatie. Drie bands op één avond moeten zorgen voor urenlang dansplezier, herkenbare muziek en de vertrouwde Surinaamse gezelligheid.

XESSIONZ bestaat inmiddels acht jaar en heeft met zijn energieke liveoptredens zowel in Suriname als in Nederland een trouwe achterban opgebouwd. De organisatie kondigt de grootste XESSIONZ Welcome Party tot nu toe aan. Het feest vormt bovendien de aftrap van een druk tourweekend, waarin de band zaterdag in Hoofddorp en zondag in Den Haag optreedt.

Voor wie de winterse kou even wil vergeten en samen met vrienden en familie wil genieten van een stukje Suriname in Nederland, is de Welcome Party een mooie gelegenheid. Er zijn volgens de organisatie voordelige duo- en groepstickets in beperkte aantallen beschikbaar tot 23.00u. De reguliere toegangsprijs daarna bedraagt 30 euro per persoon.

De Welcome Party begint vanavond om 23.00 uur en duurt tot zaterdagmorgen 05.00 uur. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig identiteitsbewijs is verplicht. Meer informatie en tickets zijn te vinden op www.xessionz.com.