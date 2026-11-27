De 29-jarige S.A. is vandaag, een dag voor zijn verjaardag, aangehouden in verband met een gewapende roofoverval die in de nacht van zondag 22 op maandag 23 november werd gepleegd aan de Marowijnestraat in Suriname.

De aanhouding volgde na uitwerking van informatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Bij de beroving waren twee ongemaskerde criminelen betrokken, die zich verplaatsten in een witte Toyota Vitz. De daders maakten een geldbedrag van 3.000 SRD buit.

Na de beroving reden zij via de Winchesterstraat richting de Mineraalstraat, waarna zij hun weg vervolgden via de Corantijnstraat naar de Mr. Jagernath Lachmonstraat.

Een van de verdachten droeg tijdens de beroving een zwarte trui, een rode pet en een zwart jack.

De aangehouden verdachte, die zaterdag 30 jaar wordt, is inmiddels overgedragen aan de Recherche Paramaribo voor verder onderzoek. Het voertuig dat bij de roof werd gebruikt, is door de politie in beslag genomen.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de tweede verdachte.