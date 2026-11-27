De politie in Suriname zoekt familieleden van tien overledenen van wie de lichamen al maanden in het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) liggen. Bij negen van hen wordt geen definitief vastgestelde identiteit vermeld. Een van de overledenen van wie de identiteit wel is vastgesteld is de 33-jarige Ricardo Pleisner, die in het AZP overleed. Zijn lichaam ligt sinds 8 mei in het mortuarium.

Twee dagen eerder werd een overleden man aangetroffen op de hoek van de Drambrandersgracht en de Waaldijkstraat. Vermoedelijk gaat het om de man die in de omgeving bekendstond als ‘Salaman’, over wiens overlijden Waterkant.Net op 6 mei berichtte. Hij was eerder die ochtend onwel geworden en had moeite met ademhalen. Een arts vermoedde destijds een acute hartstilstand.

Ook het lichaam van een Cubaanse man ligt sinds 21 mei in het mortuarium. Hij kwam volgens de politie om het leven na een incident bij de Jules Wijdenboschbrug. Op 3 juni werden in Para menselijke skeletresten van een man aangetroffen. Mogelijk betreft het de man die op diezelfde datum in verregaande staat van ontbinding in een goot langs de Roeierweg te Overbridge werd gevonden. Hij droeg een donkerblauw shirt met lange mouwen, een zwarte joggingbroek en zwarte sportschoenen van het merk Hugo. Zijn doodsoorzaak kon destijds niet worden vastgesteld.

Op 7 juni werd ter hoogte van de Saramaccastraat een aangespoeld lichaam geborgen dat volgens de politie vermoedelijk van Main Barend is. Daarnaast ligt sinds 21 juni het lichaam van een vrouw die bekendstond onder de bijnaam ‘Sopo’ in het mortuarium. Zij werd dood aangetroffen in een woning aan de Keizerstraat nummer 42. Over de doodsoorzaak van deze vrouw geeft de politie geen nadere informatie.

Een andere onbekende vrouw werd langs de Suralcoweg in Para aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de jonge vrouw over wie de politie begin juli uitvoerig berichtte. Zij werd geschat op 20 tot 30 jaar en was ongeveer 1,50 meter lang. Haar lichaam verkeerde in verregaande staat van ontbinding en vertoonde uitwendige verwondingen. Uit obductie bleek volgens de politie dat sprake was van een misdrijf. Bij het slachtoffer werden onder meer een bril, een ring en een schoen met hak gevonden.

Sinds 25 juli ligt ook het lichaam van een man van Hindoestaanse afkomst in het mortuarium. Hij was betrokken bij een aanrijding aan de Zwartenhovenbrugstraat. Mogelijk gaat het om de voetganger over wiens overlijden Waterkant.Net eerder berichtte. Deze man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen nadat de automobilist die hem zou hebben aangereden, was doorgereden. Op 7 augustus werd in die zaak een 36-jarige verdachte aangehouden.

Een van de andere overledenen is een man die bekendstond als ‘Cubano’. Hij werd op 14 augustus bij een steekincident in de omgeving van de Saramaccastraat om het leven gebracht. Op 7 september hield de politie een verdachte aan die bekendstaat onder de bijnaam ‘Bakafisie’. De volledige identiteit van het slachtoffer was toen nog niet achterhaald.

De laatste man op de lijst is een Haïtiaan die dood werd aangetroffen bij het Oude Veerplein aan de Waterkant. Zijn lichaam ligt sinds 19 augustus in het mortuarium. Zijn doodsoorzaak wordt niet vermeld.

De politie roept familieleden en andere verwanten van de tien overledenen op zich binnen twee weken na dagtekening van de oproep te melden om de lichamen te kunnen laten vrijgeven voor begrafenis of crematie. Zij kunnen contact opnemen met de Forensische Opsporing via 404022 of het mortuarium van het AZP via 442222, toestel 287.