Terwijl Suriname zich voorbereidt op de grootschalige winning van olie en aardgas voor de kust, voltrekt zich in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een andere ontwikkeling. Steeds meer mensen stappen over op elektrisch rijden. Het aantal volledig elektrische auto’s en plug-inhybrides in de regio is sinds eind vorig jaar met maar liefst 73,5 procent toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers die de Latijns-Amerikaanse en Caribische Energieorganisatie (OLACDE) donderdag 26 november presenteerde tijdens een conferentie over duurzaam vervoer in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. In oktober telde de regio ruim 1,26 miljoen van deze voertuigen. Naar verwachting zal dat aantal tegen het einde van 2026 zijn opgelopen tot ongeveer 1,5 miljoen.

Volgens de energieorganisatie levert de overstap naar elektrisch vervoer de regio naar schatting dagelijks zo’n 5 miljoen Amerikaanse dollar aan besparingen op energiekosten op. De regio beschikt inmiddels over ongeveer 40.000 openbare laadpunten, waarvan driekwart zich in Brazilië bevindt. Tijdens de conferentie werd benadrukt dat belastingvoordelen en gunstige financieringsmogelijkheden belangrijk zijn om elektrisch rijden voor meer mensen betaalbaar te maken.

De cijfers werden bekendgemaakt op dezelfde dag dat Staatsolie en de Maleisische energiegigant PETRONAS groen licht gaven voor de ontwikkeling van het Sloanea-gasveld voor de kust van Suriname. Met dat project is naar schatting 1,6 miljard Amerikaanse dollar gemoeid. De eerste gasproductie wordt medio 2030 verwacht.

Ook Suriname probeert ondertussen het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. Sinds 1 maart 2026 zijn de invoerrechten op volledig elektrische voertuigen met een importwaarde van maximaal 40.000 Amerikaanse dollar, inclusief vracht- en verzekeringskosten, onder bepaalde voorwaarden voor een jaar geschorst. In mei nam De Nationale Assemblée bovendien een wijziging van de Rijwet aan om het gebruik van elektrische vervoersmiddelen beter te reguleren.

De hoge aanschafprijs van elektrische auto’s vormt volgens het nationale klimaatplan van Suriname echter nog een belangrijke belemmering voor grootschalige introductie. Ook de beschikbaarheid van laadpunten en de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn aandachtspunten bij een verdere overstap naar elektrisch vervoer.

Tijdens de conferentie in Quito werd overigens niet alleen gesproken over elektrische auto’s, maar ook over elektrische stadsbussen en boten op zonne-energie voor gemeenschappen in het Amazonegebied. Vooral die laatste ontwikkeling zou interessant kunnen zijn voor Suriname, waar verschillende dorpen in het binnenland afhankelijk zijn van vervoer over water.

Hoe snel elektrisch rijden in Suriname zelf terrein wint, is vooralsnog niet duidelijk. De in Quito gepresenteerde cijfers bevatten geen afzonderlijke gegevens over het Surinaamse wagenpark. De snelle groei in de regio laat wel zien dat de energiemarkt verandert, juist op het moment dat Suriname grote investeringen aantrekt voor zijn olie- en gasindustrie.