Op 1 december 2026 bestaat Radio Bangsa Jawa veertig jaar. De omroep, die in 1986 begon op het Amsterdamse kabelnet, is uitgegroeid tot een wereldwijd te beluisteren radiostation. Al vier decennia speelt de zender een belangrijke rol bij het behoud van de Javaans-Surinaamse muziek, taal, cultuur en identiteit.

Aan de wieg van Radio Bangsa Jawa stonden Soewarto Moestadja en wijlen Vincent Karijowidjojo. Op initiatief van de welzijnsvereniging Bangsa Jawa Sur en met betrokkenheid van Moestadja en wijlen mr. Tamara Pos kreeg de vereniging toestemming om eigen radioprogramma’s te verzorgen op het Amsterdamse kabelnet. Op 1 december 1986 verzorgde Moestadja de eerste uitzending. Het doel was de Javaans-Surinaamse gemeenschap een eigen stem te geven.

Een vertrouwd gezicht achter de microfoon is Singo, die sinds februari 1987 bij de omroep betrokken is. Op 27 juni van dat jaar verzorgde hij onverwachts zijn eerste uitzending, omdat vrijwel alle andere omroepers een optreden van de Indonesische artiest Mus Mulyadi bijwoonden. In 2004 nam Singo de leiding van de omroep op zich. Inmiddels zet hij zich al bijna veertig jaar in voor het radiostation.

In de afgelopen vier decennia hebben naar schatting meer dan zestig omroepers bijgedragen aan de programmering, met onder meer Javaanse muziek, keroncong, verzoekplaten, interviews en culturele programma’s. Ondanks talrijke verhuizingen van de welzijnsvereniging en een terugloop van het aantal omroepers is de zender dankzij de inzet van vrijwilligers blijven uitzenden.

Ook technisch heeft Radio Bangsa Jawa een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vinylplaten, cassettes en cd’s maakten plaats voor digitale technologie. Naast live-uitzendingen zorgt een automatische dj ervoor dat het station 24 uur per dag en zeven dagen per week te beluisteren is. Via de website en de app kunnen luisteraars overal ter wereld afstemmen.

Voor veel luisteraars betekent de zender meer dan alleen muziek. De uitzendingen bieden ontspanning en troost, roepen herinneringen op aan ouders en jeugdjaren en stimuleren jongere generaties om de Javaanse taal en cultuur te leren waarderen. Daarmee draagt de omroep bij aan het behoud en de overdracht van het Javaans-Surinaamse erfgoed.

Het veertigjarig jubileum is een eerbetoon aan de oprichters, omroepers, vrijwilligers, bestuursleden, technici, artiesten en trouwe luisteraars. Tegelijkertijd kijkt Radio Bangsa Jawa naar de toekomst, met als belangrijkste missie het levend houden en doorgeven van de eigen muziek, geschiedenis en cultuur aan volgende generaties. Singo verwoordt die missie als volgt: “Als we onze eigen muziek, geschiedenis en cultuur niet zelf levend houden en doorgeven, wie doet het dan?”

Het 40-jarig bestaan van Radio Bangsa Jawa wordt op zondag 13 december 2026 feestelijk gevierd in The Vibe Partycenter aan de Transistorstraat 60 in Almere. Op het programma staat een show van Silvy Singoredjo met Eddy Assan, aangevuld met diverse artiesten en een afterparty met Exobeat. De deuren gaan om 15.00 uur open en het programma begint om 15.30 uur. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en 20 euro aan de deur. Reserveren kan via 020 6699704 of 06 46262957.

Radio Bangsa Jawa is wereldwijd 24/7 te beluisteren via www.bangsajawa.nl en de bijbehorende app.