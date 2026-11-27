Parlementariër Chuanrui Wang heeft zich vorige week kritisch uitgelaten over de uitstraling en het gedrag van politieagenten in Suriname. De volksvertegenwoordiger stoort zich onder meer aan het grote aantal agenten met tatoeages en de manier waarop sommige politiemensen burgers te woord staan. Volgens hem moet al tijdens de politieopleiding meer aandacht worden besteed aan de houding van toekomstige agenten.

In een interview op STVS stond Wang stil bij het afgenomen respect voor de politie. Hij maakte daarbij een vergelijking met vroeger, toen politiemensen volgens hem veel meer gezag uitstraalden.

“Wanneer een politieagent vroeger langsfietste, gingen mensen in de houding staan. Maar vandaag de dag hebben we het respect eigenlijk niet meer voor de politieagenten”, aldus de parlementariër.

In dat verband bracht Wang ook het uiterlijk van politieagenten ter sprake. “We zien vandaag de dag heel veel politieagenten met tatoeages en een soort houding en attitude.” Ook de manier waarop sommige agenten zich tijdens verkeerscontroles tegenover burgers gedragen, baart hem zorgen. Volgens Wang komt het voor dat burgers op een onprettige manier worden aangesproken.

Het DNA-lid is van mening dat verandering moet beginnen bij de opleiding van politiemensen. Daar moet volgens hem aandacht worden besteed aan de manier waarop agenten zich presenteren en met de samenleving omgaan. “Daarom moeten wij dat vanaf de opleiding van de politieagenten meenemen. Laten we opnieuw starten”, stelde hij.

Zijn opmerkingen maakten deel uit van een bredere uiteenzetting over de veiligheidssituatie in Suriname. Wang benadrukte dat dalende criminaliteitscijfers op zichzelf onvoldoende zijn om het veiligheidsgevoel van burgers te herstellen. Hij zegt berichten te ontvangen van mensen die uit angst voor criminaliteit hun kinderen niet meer naar school durven te sturen of ’s avonds niet meer buiten durven te sporten.

De parlementariër sprak zich in het interview overigens niet expliciet uit voor een verbod op tatoeages bij politieagenten. Hij noemde deze in het kader van zijn kritiek op de uitstraling, houding en het gezag van de politie.