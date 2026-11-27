NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat de aanschaf van politievoertuigen een verantwoordelijkheid van de regering is en niet afhankelijk mag zijn van financiële bijdragen van staatsbedrijven. Hij stelt dat de overheid, als zij de criminaliteitsbestrijding serieus wil aanpakken, zelf moet zorgen voor de nodige middelen en niet bij bedrijven als Telesur, Staatsolie en Grassalco moet gaan bedelen om het wagenpark van het Korps Politie Suriname (KPS) te versterken.

De NDP’er doelde hiermee op de tien voertuigen die het KPS deze week van de drie staatsbedrijven heeft ontvangen. Deze extra voertuigen moeten vooral tijdens de drukke decembermaand worden ingezet om de veiligheid te helpen waarborgen. “Wanneer we veiligheid willen bestrijden, dan yu no kan go begi Telesur, Staatsolie nanga Grassalco om een bijdrage te leveren”, zei Jones dinsdag in De Nationale Assemblée (DNA).

Hoewel Jones het toejuicht dat staatsbedrijven een bijdrage willen leveren, vindt hij dat er ook duidelijkheid moet komen over de voertuigen die in de periode 2020-2025 zijn aangeschaft. Hij wil daarom inzicht in de statistieken en informatie over de voertuigen die destijds via aanbestedingen door het Kabinet van de President zijn aangekocht. Daarbij plaatst hij vraagtekens bij de kwaliteit en geschiktheid van deze voertuigen voor de werkzaamheden van de politie en de brandweer.

Ook wil hij weten of politieagenten en brandweerlieden destijds betrokken zijn geweest bij het opstellen van de vereisten waaraan de voertuigen moesten voldoen. “We weten dat die voertuigen niet voldoen aan de vereisten. Want als zelfs daar corruptieve handelingen gepleegd worden, dan wat verwacht je anders van de samenleving?”, stelde de NDP’er.

De parlementariër wenste ook te weten hoe het zit met de boetegelden die door het Openbaar Ministerie worden geïnd. Dit geld zou volgens hem ook gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van politievoertuigen.

“We weten dat bijna 80% van dat bedrag op een bankrekening van het Openbaar Ministerie zit bij de Centrale Bank, terwijl de politie dat geld kan gebruiken om voertuigen te betalen. Het is de politie die dat geld binnenhaalt. Het zijn de manschappen van de politie die doen wat ze moeten doen en met dat geld zouden we best wel, zonder op een bedeltoer te gaan, de politie kunnen ondersteunen met meer voertuigen. Zodat die veiligheid gegarandeerd wordt”, aldus Jones.