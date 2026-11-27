Inbrekers hebben afgelopen nacht toegeslagen bij een goudopkoopbedrijf aan de Ringweg-Zuid in Suriname, naast X Avenue. Naar verluidt hebben de daders een kluis met daarin 100.000 Amerikaanse dollar buitgemaakt.

De inbraak werd rond 03.30 uur ontdekt en gemeld bij de politie van Geyersvlijt, die de zaak in onderzoek heeft genomen.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de inbrekers zich toegang tot het pand hebben verschaft en of de politie al verdachten in beeld heeft. Aan de opsporing en aanhouding van de daders wordt gewerkt.