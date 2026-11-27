Een arrestant heeft vrijdagmiddag op het politiebureau Santodorp in Suriname een dienstdoende politieman bekogeld met een blauwe plastic zak gevuld met urine en ontlasting. Het gaat om Michael M., die in het cellenhuis van het politiebureau is ingesloten.

Aanleiding voor het incident was een controle door de Dienst Toezicht Cellenhuizen (DTC). Tijdens de controle werden mobiele telefoons in het cellenhuis aangetroffen en in beslag genomen.

De inbeslagname van de telefoons leidde tot ontevredenheid onder de arrestanten, waarna onrust ontstond in het cellenhuis. Michael reageerde hierop door de zak met urine en ontlasting naar een dienstdoende politieman te gooien.

Het is vooralsnog niet bekend of de politieman bij het incident lichamelijk letsel heeft opgelopen.