Kenneth Amoksi verdedigt zich tegen de kritiek op zijn functioneren tussen 2020 en 2025 als minister van Justitie en Politie in Suriname. Volgens hem mocht hij niet populairder worden dan de toenmalige defensieminister Krishna Mathoera en wijlen president Chandrikapersad Santokhi, die eveneens ooit een van de best presterende ministers van JusPol is geweest.

“Dus ik mocht niet populairder worden. Eigenlijk mi prestatie no ben mag psa den sma dati”, zei Amoksi in het programma Bakana Tori.

De oud-minister beweert dat Mathoera hem heel vroeg aan het begin van hun ministersperiode heeft aangegeven dat zij graag minister wilde zijn van Justitie en Politie. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting in De Nationale Assemblée (DNA), waar de toenmalige minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, er ook bij zat. “Daar zag ik al dat het niet gemakkelijk voor mij zou zijn als minister”, stelde Amoksi.

De ABOP’er stelde aan de ene kant wel het politieke spel te begrijpen, aangezien hij sowieso niet populairder kon worden dan de president. Wel stelt hij zijn uiterste best te hebben gedaan om allerlei zaken voor de samenleving in orde te krijgen. Een van deze is het terugbrengen van rechtszittingen in Brokopondo Centrum. Daarnaast waren er zelfs afspraken om een gerechtsgebouw op te zetten in Moengo.

“Dat is moeilijk. Men gaat je een kopje kleiner maken. Dus je houdt rekening met dat soort zaken. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet presteren. En volgens mij heb ik dat gedaan. Iets anders dat mijn beleid ook hinderde, was de communicatie en voorlichting naar de gemeenschap toe. Gi alla den groep mi sabi dat mi du projecten. Projecten voor vrouwen, achtergestelden, et cetera. Misschien kon ik meer hebben gedaan… voor de Inheemsen… misschien mensenrechtenvoorlichting. A denki ben de fu tyari Sranan kon tap wan level. Ik wilde zelf een gevangenis bouwen in Marowijne”, aldus Amoksi.

Volgens Amoksi moet een ministerie beschikken over een duidelijk beleid, de juiste mensen om dat beleid uit te voeren en voldoende financiële middelen. Die drie elementen moeten volgens hem in samenhang worden bekeken. Hij stelt dat projecten weliswaar kunnen worden voorbereid, maar zonder de benodigde financiering niet kunnen worden uitgevoerd. De ABOP’er zegt ervan overtuigd te zijn dat hij het ministerie met meer dan 200 missives heeft achtergelaten die niet tot uitvoering konden worden gebracht. Amoksi stelt dat hij voor nu niet door de partijleiding gevraagd is om wederom minister van Justitie en Veiligheid te worden. Wel zou hij dat, indien dat aan hem wordt gevraagd, overwegen.