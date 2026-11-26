VHP-parlementariër Chuanrui Wang heeft in De Nationale Assemblee vraagtekens geplaatst bij de prioriteiten van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de aanpak van criminaliteit. Hij wil van minister ad interim Marinus Bee weten waarom er wel een concrete wekelijkse doelstelling is voor het vastleggen van minimaal drie politieoperaties voor de publiciteitsdienst, maar geen doelstelling voor het verhogen van het oplossingspercentage van misdrijven.

Volgens Wang zou de intensivering van de reguliere politiewerkzaamheden niet pas moeten plaatsvinden nadat de samenleving met ernstige geweldsdelicten is geconfronteerd. “De veiligheid wordt niet gemeten aan de hand van het aantal filmpjes dat de politie publiceert op TikTok, Instagram etc., maar aan de hand van de mate waarin de burgers daadwerkelijk veilig zijn”, zei Wang.

In een goedgekeurde motie, die door zowel coalitie- en oppositieleden dinsdagavond is ondersteund, is de regering opgeroepen om binnen negentig dagen een integraal meerjarig veiligheidsplan aan te bieden, met aandacht voor versterking van politie en recherche, georganiseerde criminaliteit, illegaal vuurwapenbezit, grensbewaking, jeugdpreventie en veiligheid in de districten.

De VHP’er wenste ook inzage te hebben in het geïntegreerde veiligheidsplan dat loopt van 15 december 2026 tot en met 3 januari 2027. Daarnaast wilde hij weten waarom deze verhoogde inzet niet structureel kan worden gewaarborgd. “Hebben de burgers van Suriname op 4 januari 2027 geen recht meer op dezelfde mate van veiligheid? Waarom kan deze verhoogde inzet niet structureel worden gewaarborgd?”, stelde de VHP’er.

Wang vraagt zich af hoe de politie effectief criminaliteit moet bestrijden als zij niet eens de garantie heeft dat er voldoende brandstof beschikbaar is voor haar voertuigen. Hij stelt dat hem informatie heeft bereikt dat de brandstofleverancier de brandstof op rekening aan de politie heeft stopgezet vanwege een betalingsachterstand. Hij wil van de minister weten hoe hoog deze achterstand is, hoelang deze openstaat en wanneer de betaling zal worden voldaan. Daarnaast vroeg de parlementariër waar politievoertuigen momenteel terechtkunnen om te tanken en of er een brandstoflimiet geldt per voertuig of per politiebureau. Ook wil hij weten of surveillanceactiviteiten inmiddels zijn beperkt of spoedmeldingen niet tijdig konden worden afgehandeld vanwege een gebrek aan brandstof. Tot slot vroeg hij welke structurele garanties de regering kan bieden om te voorkomen dat de politie opnieuw met een dergelijk probleem in de toekomst wordt geconfronteerd.