Twee mannen zijn woensdag 25 november aangehouden nadat zij voor het Kabinet van de President in Suriname tussen een menigte een vuurwapen zouden hebben geladen. Het gaat om de 35-jarige R.R. en de 34-jarige O.S., die worden verdacht van overtreding van de Vuurwapenwet.

De aanhoudingen volgden op kordaat optreden van de Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Vernomen wordt dat de twee zich tussen de aanwezige mensen ophielden en bezig waren een vuistvuurwapen te laden. Beide mannen verkeerden vermoedelijk onder invloed van alcohol.

De politie greep onmiddellijk in en hield het tweetal aan. Het vuurwapen werd daarbij in beslag genomen. De verdachten werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau Centrum.

Opmerkelijk is dat Randy een militaire pas bij zich zou hebben gehad. Uit onderzoek van de politie is echter gebleken dat hij al enige tijd niet meer in militaire dienst is.

De Surinaamse politie heeft de zaak verder in onderzoek.