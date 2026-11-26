De Torarica Group in Suriname waarschuwt hotelgasten voor oplichters die zich via e-mail en WhatsApp voordoen als medewerkers van de hotelgroep. Met behulp van frauduleuze betaallinks proberen zij gasten ertoe te bewegen geld over te maken.

Aanleiding voor de waarschuwing is een mogelijk beveiligingsincident bij een externe dienstverlener van Torarica. Er zijn aanwijzingen dat een onbevoegde derde toegang heeft gekregen tot gegevens die verband houden met hotelreserveringen.

Volgens de hotelgroep zijn er op basis van de momenteel beschikbare informatie geen aanwijzingen dat de eigen computersystemen zijn getroffen. Samen met de betrokken dienstverlener wordt onderzocht wat er precies is gebeurd, om welke gegevens het gaat en wat de mogelijke gevolgen zijn voor hotelgasten.

Torarica benadrukt dat het bedrijf nooit via e-mail of WhatsApp betaallinks naar gasten stuurt met het verzoek om een betaling te verrichten. Gasten die dergelijke berichten ontvangen, worden dringend geadviseerd niet op de links te klikken en geen geld over te maken.

Ook wordt gewaarschuwd om geen persoonlijke gegevens, wachtwoorden of financiële informatie te verstrekken. Gasten dienen extra alert te zijn op onverwachte berichten over hun hotelreservering.

Wie een verdacht bericht ontvangt of twijfelt aan de echtheid van een betaalverzoek, kan rechtstreeks contact opnemen met de reserveringsafdeling van Torarica via het telefoonnummer +597 471500, toestel 5100, of per e-mail via reservations@torarica.com.

De hotelgroep zegt voorzorgsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens van gasten te beschermen en eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zodra er meer relevante informatie beschikbaar is, zullen gasten daarover worden geïnformeerd. Torarica biedt tevens excuses aan voor het ontstane ongemak.