De Rotterdamse straf- en vreemdelingenrechtadvocaat mr. Anand Jhingoer is afgelopen zondag 22 november op 52-jarige leeftijd overleden na een langdurig ziekbed. De advocaat van Surinaamse afkomst was ruim vijfentwintig jaar actief binnen de Nederlandse advocatuur en stond bekend om zijn betrokkenheid bij cliënten in kwetsbare posities.

Jhingoer bouwde zijn leven en juridische carrière op in Rotterdam. Tijdens zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was hij maatschappelijk actief, onder meer binnen de Surinaamse studentenverenigingen Studiname en Zanderij. Hij studeerde in april 2001 af en werd op 10 januari 2003 beëdigd als advocaat.

In Rotterdam voerde hij jarenlang zijn eigen advocatenpraktijk, die aanvankelijk gevestigd was aan de Heemraadssingel en later verhuisde naar de Industrieweg. Hij specialiseerde zich voornamelijk in strafrecht en asiel- en vreemdelingenrecht. Daarbij verleende hij ook regelmatig rechtsbijstand aan mensen die afhankelijk waren van gefinancierde rechtshulp.

Gedurende zijn loopbaan behandelde Jhingoer uiteenlopende strafzaken, waaronder zware en complexe dossiers. Zo stond hij ook verdachten bij die betrokken zouden zijn geweest bij het uithalen van drugs uit containers in de Rotterdamse haven. In dergelijke zaken uitte hij vaker zijn zorgen over de jonge leeftijd van sommige verdachten.

Collega-advocaten herinneren hem als een scherpzinnige en juridisch inventieve raadsman, die het Openbaar Ministerie stevig tegenspel kon bieden. Een opmerkelijk voorbeeld van zijn juridische optreden was een zaak waarin hij erin slaagde alle betrokken rechters van een rechtbank succesvol te wraken. Een dergelijke procedure, waarbij rechters wegens mogelijke partijdigheid van een zaak worden gehaald, is uitzonderlijk.

Naast zijn juridische deskundigheid werd Jhingoer gewaardeerd om zijn toegankelijkheid en inzet voor mensen die juridische bijstand hard nodig hadden. Met zijn overlijden verliest de Rotterdamse advocatuur een ervaren raadsman die zich meer dan twee decennia voor zijn cliënten heeft ingezet.

Jhingoer laat zijn echtgenote en twee kinderen achter.