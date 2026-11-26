Suriname heeft in de afgelopen 51 jaar van onafhankelijkheid het nodige bereikt, maar is volgens president Jennifer Simons nog lang niet waar het moet zijn. Het staatshoofd riep woensdag tijdens de viering van Srefidensi op om gezamenlijk verder te werken aan de ontwikkeling van het land.

De president sprak tijdens een receptie in de achtertuin van het Presidentieel Paleis ter gelegenheid van de 51ste verjaardag van de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. In haar toespraak stond ze stil bij de vooruitgang die het land heeft geboekt, maar ook bij de doelen die nog niet zijn bereikt.

“We zijn nog niet waar we allemaal willen zijn en wat we willen worden”, aldus Simons. Volgens het staatshoofd is de onafhankelijkheidsviering een moment om feest te vieren, maar mag daarbij niet uit het oog worden verloren dat er nog veel werk te verzetten is. “Vandaag feesten we en morgen werken wij door.”

De president schetste een toekomstbeeld waarin Surinamers in solidariteit met elkaar samenleven en iedereen zich onderdeel voelt van de samenleving. Het streven moet volgens haar zijn dat iedere burger welzijn kan ervaren en kan delen in de verdere ontwikkeling van het land.

Simons benadrukte dat eenheid de basis vormt voor de kracht van Suriname en bepalend is voor de verdere opbouw van het land. “Wij zijn nog niet klaar met het werk”, stelde het staatshoofd.

Ook onder hoogwaardigheidsbekleders en burgers die rond de viering werden geïnterviewd, klonk volgens de Communicatie Dienst Suriname een oproep tot meer samenwerking. Daarbij werd tevens gewezen op het belang van investeringen die de bevolking in staat moeten stellen zich verder te ontwikkelen.