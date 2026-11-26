Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft zijn wagenpark uitgebreid met tien voertuigen die door de staatsbedrijven Staatsolie, Telesur en Grassalco ter beschikking zijn gesteld. De voertuigen moeten bijdragen aan de versterking van de operationele capaciteit van de Surinaamse politie.

De officiële overdracht vond plaats op dinsdag 24 november 2026. Interim-minister van Justitie en Veiligheid Marinus Bee nam de voertuigen namens het politiekorps in ontvangst en overhandigde deze vervolgens aan korpschef Melvin Pinas.

Van de tien voertuigen zijn er drie in bruikleen gegeven. Deze zullen specifiek worden ingezet voor surveillancewerkzaamheden. De overige zeven voertuigen zijn bestemd voor de ondersteuning van andere operationele werkzaamheden binnen het korps.

Tijdens de ceremonie stonden de directeuren Annand Jaggesars van Staatsolie, Doric Ramlakhan van Telesur en Johan Seymor van Grassalco stil bij het belang van samenwerking tussen de verschillende sectoren in Suriname.

Volgens de drie directeuren is het waarborgen van de veiligheid niet uitsluitend een taak van de Surinaamse politie, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid waaraan ook bedrijven een bijdrage kunnen leveren.

Korpschef Pinas sprak zijn waardering uit voor de steun van de drie ondernemingen. Met de beschikbaarstelling van de voertuigen krijgt het politiekorps meer middelen om zijn werkzaamheden uit te voeren en bij te dragen aan de veiligheid binnen de samenleving.