Een ouder echtpaar is afgelopen nacht in hun woning aan de Kashmirstraat in Suriname overvallen en beroofd. Bij de gewapende woningoverval werd de 76-jarige man mishandeld en maakten de daders geld en persoonlijke bezittingen buit.

Vernomen wordt dat de 76-jarige T.B. en zijn 68-jarige echtgenote M.D. lagen te slapen in hun slaapkamer op de benedenverdieping van hun hoogbouwwoning, toen zij plotseling wakker schrokken doordat de slaapkamerdeur werd ingetrapt. Tot hun schrik stonden vijf gemaskerde mannen voor hen, die volledig in het zwart gekleed waren en gewapend waren met vuistvuurwapens.

De criminelen mishandelden T.B. door hem meerdere slagen tegen zijn hoofd en beide armen toe te brengen. Vervolgens haalden zij de slaapkamer overhoop en doorzochten deze.

De rovers maakten 5.000 USD, 450 euro, 10.000 Surinaamse dollar, sieraden en een mobiele telefoon buit. Na de overval verlieten de indringers de woning. De slachtoffers konden echter niet zien hoe de daders zijn vertrokken en in welke richting zij zijn gevlucht.

Uit voorlopig politieonderzoek blijkt dat de daders zich toegang tot de hoogbouwwoning hebben verschaft door de voordeur te forceren.

De 76-jarige T.B. is met een geneeskundig formulier verwezen voor medische behandeling. De politie van Munder heeft de aangifte opgenomen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.