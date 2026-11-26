Op luchthaven Schiphol zouden woensdagmorgen 25 november acht passagiers van een vlucht uit Suriname zijn aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Naar verluidt gaat het om vermoedelijke bolletjesslikkers die met hetzelfde vliegtuig naar Nederland zijn gereisd.

De redactie van Waterkant.Net kreeg informatie binnen dat het zou gaan om leden van een aflegvereniging. De passagiers zouden aan boord hebben gezeten van een KLM-toestel dat dinsdag vanuit Suriname naar Amsterdam was vertrokken.

Of de acht verdachten gezamenlijk opereerden of onafhankelijk van elkaar drugs probeerden te smokkelen, is vooralsnog niet duidelijk. Ook is niet bekend om welke soort en hoeveelheid drugs het zou gaan.

De informatie over de aanhoudingen is nog niet onafhankelijk bevestigd.