Suriname zet een belangrijke stap in de ontwikkeling van zijn offshore gasindustrie. Staatsolie en de Maleisische energiegigant PETRONAS hebben definitief besloten te investeren in de ontwikkeling van het Sloanea-gasveld in Blok 52. Met het project, dat de naam KrakaWi heeft gekregen, is naar schatting 1,6 miljard Amerikaanse dollar gemoeid. Naar verwachting kan medio 2030 worden begonnen met de productie van aardgas.

Het definitieve investeringsbesluit, internationaal aangeduid als Final Investment Decision (FID), werd donderdag 26 november bekendgemaakt op het Presidentieel Paleis door PETRONAS-topman Tan Sri Tengku Muhammad Taufik. Bij de daaropvolgende persconferentie waren onder anderen president Jennifer Simons, vicepresident Gregory Rusland, Staatsolie-directeur Annand Jagesar en de ministers Patrick Brunings en David Abiamofo aanwezig.

In het Sloanea-gasveld bevindt zich naar schatting 97 miljard kubieke meter winbaar aardgas. Om deze voorraad te exploiteren, worden vier productieputten op zee aangelegd, evenals infrastructuur op de zeebodem en een drijvende installatie waar het aardgas vloeibaar wordt gemaakt. Hierdoor kan het gas als LNG per schip worden vervoerd.

De installatie krijgt een productiecapaciteit van ongeveer 1,5 miljoen ton vloeibaar aardgas per jaar. De verwachte levensduur van het project bedraagt 25 jaar. Volgens de topman van PETRONAS wordt de installatie de eerste in haar soort in het Suriname-Guyana-bekken en kan Suriname zich met KrakaWi profileren als een nieuwe energieleverancier vanuit Zuid-Amerika.

President Simons noemde het investeringsbesluit een belangrijke mijlpaal, maar benadrukte dat de ontwikkeling van de sector ook ten goede moet komen aan Surinaamse werknemers en ondernemers. Opleidingen moeten volgens haar aansluiten op de werkgelegenheid die ontstaat. Ook lokale ondernemingen moeten daadwerkelijk worden betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden. “Surinaamse bedrijven mogen straks niet aan de zijlijn staan”, aldus de president.

Het staatshoofd wees daarnaast op het belang van een zorgvuldig beheer van de toekomstige olie- en gasinkomsten. Een deel van de opbrengsten moet volgens haar worden gespaard voor toekomstige generaties, terwijl ook investeringen in infrastructuur en het behoud van economische stabiliteit noodzakelijk zijn. De uitvoering van de Wet Spaar- en Stabiliteitsfonds en de Comptabiliteitswet speelt daarbij volgens Simons een cruciale rol.

Tegelijkertijd waarschuwde de president voor mogelijke negatieve gevolgen van de groeiende olie- en gasindustrie, zoals stijgende prijzen, toenemende ongelijkheid en extra druk op de woningmarkt, de gezondheidszorg en het onderwijs. De inkomsten moeten volgens haar juist worden benut om ook andere sectoren, waaronder landbouw, toerisme, dienstverlening en nieuwe industrieën, tot ontwikkeling te brengen.

Naast de ontwikkeling van het Sloanea-gasveld wordt ook verder gekeken naar de mogelijkheden in Blok 66. Daar zal onderzoek worden gedaan naar het potentieel van olie-equivalente hulpbronnen.