Een grote boom is donderdagmiddag op een woning aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname gevallen. De brandweer werd ingeschakeld nadat er melding was gemaakt van een beknelling in de woning.

De melding kwam omstreeks 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer rukte kort daarna met twee eenheden uit en arriveerde rond 15.42 uur op de locatie.

De brandweerlieden voerden een verkenning uit om de situatie te beoordelen en hulp te verlenen. Ook werd een ambulance ingeschakeld.

Omstreeks 16.20 uur waren zowel de brandweer als de ambulance ter plaatse. Een slachtoffer werd vervolgens door de brandweer overgedragen aan het ambulancepersoneel voor verdere medische hulp.

Door de val van de boom liep de woning schade op, met name aan de dakbedekking. Ook het Surinaamse energiebedrijf EBS werd van het incident in kennis gesteld.

Over het aantal betrokken personen en hun medische toestand is vooralsnog geen duidelijkheid. Ook is niet bekend hoe groot de totale schade aan de woning is.

UPDATE: In het huis bevonden zich drie tieners, die gewond raakten. Twee werden door omstanders uit de woning gehaald, de derde door de brandweer.

Voor de opruimwerkzaamheden kwamen twee graafmachines ter plaatse (foto midden). Een daarvan is ingezet door een buurtbewoner, terwijl de andere door het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) is ingezet, onder aansturing van Openbaar Groen en Afvalbeheer en onder coördinatie van Anwar Moenne.