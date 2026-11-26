Een 55-jarige man is woensdagavond dood aangetroffen op de kruising van de Frederik Derbystraat en de Anton de Komstraat in Suriname.

De man werd aan de rechterzijde van zijn zwarte elektrische fiets (e-bike) aangetroffen. De politie schakelde na de melding een ambulance in. Bij aankomst van het ambulancepersoneel vertoonde het slachtoffer echter geen tekenen van leven meer.

Vervolgens werden een arts en een uitvaartbedrijf ingeschakeld. Na onderzoek stelde de arts vast dat de man een natuurlijke dood was gestorven. Het lichaam werd door het uitvaartbedrijf overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Herman Gooding heeft de elektrische fiets voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is besloten dat het lichaam vooralsnog niet mag worden vrijgegeven.