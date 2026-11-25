Een winkelier is in de nacht van maandag op dinsdag in zijn woning aan de Avobakaweg in Suriname overvallen en beroofd door vier gewapende criminelen. De daders maakten onder meer goud, geld, vuurwapens en een auto buit.

De politie van Brokopondo ontving rond 03.00 uur de melding van de gewapende overval. Volgens het 47-jarige slachtoffer D.V. forceerden de daders het slot van de voordeur van zijn winkel, bekend als Bigi Batra, waarna zij zich toegang tot het pand verschaften.

De criminelen, die gewapend waren met vuistvuurwapens, drongen vervolgens de slaapkamer van de winkelier binnen. Onder bedreiging maakten zij onder meer 50 gram ruw goud, 40.000 Surinaamse dollars, mobiele telefoons, een camerabox en twee jachtgeweren buit.

Een van de buitgemaakte jachtgeweren was van kaliber 16. Het kaliber van het andere jachtgeweer kon het slachtoffer niet aangeven.

De overvallers namen ook een witte Toyota TownAce mee. Het buitgemaakte voertuig is inmiddels onbeheerd teruggevonden ter hoogte van mastnummer 50.

De politie van Brokopondo heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.