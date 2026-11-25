De VHP-fractie in De Nationale Assemblée van Suriname heeft het vertrouwen in minister Uraiqit Ramsaran van Defensie opgezegd en wil dat president Jennifer Simons hem onmiddellijk uit zijn functie ontheft. Aanleiding is de kwestie rond militaire vuurwapens die bij vermeende particuliere beveiligers in het Sarakreekgebied zijn aangetroffen. Volgens de oppositiepartij hebben de verklaringen van de bewindsman en de latere bevindingen van het Openbaar Ministerie (OM) zijn geloofwaardigheid ernstig aangetast.

De vijftien VHP-parlementariërs hebben hierover een motie opgesteld, gedateerd 24 november 2026. Daarin stellen zij dat Ramsaran politiek en bestuurlijk verantwoordelijk is voor het beheer, de beveiliging en het rechtmatig gebruik van de vuurwapens van het Nationaal Leger. Volgens de fractie heeft de minister onvoldoende duidelijkheid gegeven over de omstandigheden waaronder militaire wapens bij de betrokken verdachten terecht zijn gekomen.

Ramsaran verklaarde eerder in het parlement dat de aangetroffen FAMAS-wapens verband hielden met een geheime militaire operatie en dat er geen sprake was van gestolen legerwapens. Het OM maakte maandag 23 november echter bekend dat vijf vuurwapens die bij de verdachten zijn aangetroffen, afkomstig zijn van het Nationaal Leger. Het gaat om twee FAMAS-geweren, twee AK-47-geweren en een Taurus-vuistvuurwapen.

De wapens werden aangetroffen bij vijf mannen die volgens hun eigen verklaringen voormalige militairen zijn en als particuliere beveiligers in Sarakreek werkten. Het OM onderzoekt nog hoe de militaire vuurwapens in hun bezit zijn gekomen. Daarmee staat nog niet vast dat de wapens zijn gestolen of dat de verklaring over een geheime militaire operatie onjuist is.

De VHP vindt desondanks dat de voorlopige bevindingen van het OM op gespannen voet staan met de eerdere uitspraken van Ramsaran. Volgens de fractie roept de kwestie ernstige vragen op over het beheer van staatswapens, de militaire bevelsstructuur en de nationale veiligheid. De parlementariërs benadrukken dat een beroep op geheimhouding van militaire operaties de minister niet ontslaat van zijn politieke verantwoordelijkheid en evenmin de parlementaire controle mag beperken.

Naast het onmiddellijke ontslag van Ramsaran verlangt de VHP dat president Simons een onafhankelijk onderzoek laat instellen naar het beheer, de verstrekking, de registratie, de beveiliging en de controle van de vuurwapens van het Nationaal Leger. Dat onderzoek moet losstaan van het lopende strafrechtelijke onderzoek, zodat dit niet wordt belemmerd.

De partij wil bovendien dat De Surinaamse Nationale Assemblée wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek en de maatregelen die worden getroffen om herhaling te voorkomen. Volgens de VHP staat de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister los van de vraag of de betrokken verdachten strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

De motie is ondertekend door alle vijftien VHP-parlementariërs, onder wie fractieleider Asiskumar Gajadien, voormalig minister van Defensie Krishna Mathoera en parlementariër Mahinder Jogi.