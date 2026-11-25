Een verlaten houten paviljoen aan de Wagenwegstraat in Suriname is maandagavond volledig door brand verwoest. Het vuur greep om zich heen en zette het kleine bouwwerk in lichterlaaie.

De brandweer rukte rond 22.46 uur uit na een melding van de brand. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het ging om een achthoekig, grotendeels houten bouwwerk met een puntdak van golfplaten en een oppervlakte van ongeveer 5 bij 4 meter.

Volgens de politie hielden zich doorgaans twee personen met een drugsverslaving in het verlaten pand op. Bij aankomst van de politie en de brandweer werden zij echter niet aangetroffen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het pand was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook is niet bekend wie de eigenaar is en of het gebouw tegen brandschade was verzekerd.

Bij de brand raakte niemand gewond. Er bestaat een vermoeden dat de twee personen die zich regelmatig in het pand ophielden, de brand hebben veroorzaakt. Dit is echter nog niet vastgesteld. De politie van Centrum onderzoekt de zaak.