Aanstaande zaterdag staat Rotterdam in het teken van HAVANA: een internationaal event waar verschillende culturen, muziekstijlen en achtergronden samenkomen. Verwacht een unieke mix van Caribbean vibes, urban sounds en internationale invloeden, samengebracht op één podium. HAVANA belooft een avond te worden waarin muziek mensen verbindt en de energie vanaf het eerste moment voelbaar is.

OSOCITY brengt zijn Caribbean roots naar Rotterdam

Een van de grote blikvangers van de avond is OSOCITY. Wereldwijd bekend om zijn virale video’s op social media, waarmee hij verschillende stijlen muziek, dans en cultuur bij een miljoenenpubliek onder de aandacht brengt. Met zijn herkenbare stijl en diepe Caribbean roots weet hij wereldwijd mensen samen te brengen. Tijdens HAVANA neemt hij die internationale energie mee naar Rotterdam. Een optreden dat volledig in het teken staat van internationale sounds, herkenbare vibes en non-stop beweging.

Tranga Rugie na vier uitverkochte theatershows terug op het evenementen podium!

Ook Tranga Rugie is een naam om naar uit te kijken. Na maar liefst vier uitverkochte theatershows achter elkaar is zij weer te bewonderen op een evenementenpodium. Een bijzonder moment in haar muzikale carrière, waarbij ze haar energie meeneemt zoals we gewend zijn. Na een historische reeks waar zij als eerste vrouwelijke kaseko artiest meer dan duizenden stoelen uitverkocht is het tijd om te ‘’waaien’’ in de Maassilo! Samen met internationale artiesten en bekende namen uit de scene maakt zij deel uit van een line-up die verschillende generaties en culturen samenbrengt.

Een internationale line-up, één avond, HAVANA XL!

Met HAVANA haalt Rotterdam een veelzijdige line-up in huis. Van Caribbean legend Kevin Lyttle tot de internationale online sensatie OSOCITY, KM, die op dit moment een virale hit scoort met voetballer Noano en de energie van Tranga Rugie, kan dit niet anders worden dan een enorme spektakel.

Op de line-up kun je onder andere verwachten: KM, Kevin Lyttle, OSOCITY, Tranga Rugie, Issairo, S.T.Y.D., Kalibwoy, Carel, Kilate Tesla en nog veel meer! De tickets zijn bijna uitverkocht! Zorg dat je erbij bent, want dit is een avond die je niet wilt missen.